Casanova Il seduttore nobile il nuovo saggio di Pierfranco Bruni

In uscita per Edizioni Solfanelli ildi. Il(2025), un’indagine originale e affascinante sulla figura di Giacomo. Il libro sfida i luoghi comuni e le visioni stereotipate sul celebre libertino, offrendo una lettura che restituisce la complessità di un uomo che, oltre ad essere un tombeur des femmes, fu anche un intellettuale, un pensatore acuto e un instancabile viaggiatore.Attraverso una narrazione coinvolgente,smonta l’immagine delsolo amante dissoluto, esplorando la sua connessione con la seduzione, la letteratura, la filosofia e la politica. Un’opera che invita a riflettere sull’identità, la seduzione e il destino, regalando un ritratto intimo e vibrante di un uomo che ha fatto della sua vita un’arte.Disponibile in libreria da oggi,