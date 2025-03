Biccy.it - Casal Palocco, un creator presente allo schianto mortale è tornato a fare video su YouTube

C’era anche Vito Er Motosega, al secolo Vito Loiacono, all’interno della Lamborghini che il 14 giugno 2023, a, si è schiantata a tutta velocità contro la macchina su cui viaggiava il piccolo Manuel Proietti di 5 anni, morto sul colpo.Alla guida, come sappiamo, c’era Matteo Di Pietro che – insieme a Vito Loiacono – formava il gruppo diThe Borderline famosi per le loro sfide su. Quel viaggio in Lamborghini, infatti, era stato fatto come contenuto per il“vivo 50 ore all’interno di una Lamborghini“. Una loro challenge, l’ennesima.Per quella tragedia Vito Loiacono non è mai stato indagato, in quanto ritenuto semplice passeggero a bordo di quell’auto, mentre il conducente, Matteo di Pietro, ha patteggiato una pena di 4 anni e 4 mesi senza carcere. Ora, dopo poco più di un anno di pausa, Loiacono èsuper proporre un’altra sfida: mangiare cibo di gatto.