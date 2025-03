Ilgiorno.it - Carugo: agente di commercio nasconde guadagni per un milione al fisco

, 27 marzo 2025 - Un sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di circa 120mila euro, è stato eseguito dalla Guardia di finanza di Erba a carico di undidi, accusato di aver nascosto alundi euro. L’uomo, che opera nel settore della vendita degli elettrodomestici, non ha presentato alcuna dichiarazione a partire dal 2017, a fronte di un giro d’affari di undi euro. Il Gip di Como ha quindi emesso il provvedimento, nell’ambito delle indagini per omessa presentazione delle dichiarazioni ai fini Iva. L'indagine è scaturita da una verifica fiscale della Gdf di Erba e ha portato ora al sequestro di un immobile nella disponibilità dell’indagato a, per un valore pari all'importo evaso, così come stabilito dal giudice a fronte delle evidenze emerse dagli accertamenti.