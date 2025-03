Notizie.com - Cartelle esattoriali, cosa accade se non paghi: le conseguenze

Leggi su Notizie.com

Non pagando le, emesse dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione per debiti non saldati, sono previste dellec’è da sapere.In queste settimane si è molto parlato di, considerata le varie proposte della Lega di introdurre una nuova rottamazione per permettere ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione con il Fisco. Le proposte sono al vaglio del Governo e non c’è nulla ancora di ufficiale.se non: le(Notizie.com)Intanto, attraverso il decreto Milleproroghe, è stata stabilita la possibilità riammissione alla rottamazione quater per coloro i quali non erano riusciti a rispettare le scadenze di pagamento entro il 31 dicembre dello scorso anno. I cosiddetti decaduti potranno, dunque, essere riammessi alla definizione agevolata, ma in tal senso molti si chiedonosuccede non pagando una cartella esattoriale.