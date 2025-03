Sport.quotidiano.net - Carrarese Giovani da sogno. La Coppa Toscana è tua

7Fonte Belverde5d.t.r. (3-3): Magnani, Conti (91’ Bertipagani), Biasci (105’ Guidi), Agyei (103’ Cipollini), Agnesini, Zuccarelli, Canesi, Ragonesi, Micheli, Papi, Scaletti (74’ Ginesini (91’ Arnieri)). A disp.: Poli, Del Bergiolo, Bassi, Dell’Amico. All.: Incerti. FONTE BELVERDE: Pasquini, Fabbrizzi (80’ Damiani), Mercanti (91’ Acatullo), Gori, Isidori, Bartoli (70’ Sidiq Mutiu), Fanone, Bonomi, Dotto (79’ Gori A.), Liurni, Mucciarelli (120’ Retamal). A disp.: Somai, Romoli, Gori G., Venturini. All.: Parretti. Arbitro: Cornello di Pisa. Marcatori: 24’ Scaletti (CG), 39’, 66’ Dotto (FB), 47’, 119’ Ragaonesi (CG), 117’ Liurni (rig.). Note: espulsi: Agnesini e Gori; ammoniti: Zuccarelli, Ragonesi, Dotto, Gori e Liurni; angoli: 5 a 3 per laG.