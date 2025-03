Ilcampoonline.it - Carpi: nasce lo sportello per facilitare l’organizzazione di eventi

Con l’avvio dello“Cultura obiettivo Comune”, chiunque voglia organizzarein città potrà ottenere un orientamento generale sui passaggi necessari per realizzare iniziative e manifestazioni sul territorio.Loonline si propone come catalizzatore delle energie creative della città, promuovendo la crescita delle proposte culturali e fornendo tutte le informazioni indispensabili. Compilando un semplice modulo online, il Servizioprenderà in carico la richiesta e risponderà via mail o telefono, offrendo supporto nella programmazione e realizzazione degli.“L’amministrazione ha il compito di incentivare eil protagonismo della società civile in ambito culturale”, afferma l’assessore alla Cultura Giuliano Albarani. “Loè rivolto sia alle realtà già attive, sia ai gruppi giovanili e a chi vuole mettersi in gioco con nuove proposte”.