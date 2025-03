Ilfattoquotidiano.it - Carotenuto (M5s): “Ranucci? Scenario da dittatura, non da democrazia. Meloni e il governo chiariscano”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Solidarietà al giornalista e conduttore di Report Sigfrido. Quello che ha denunciato in queste ore è gravissimo, ovvero di essere stato controllato dai nostri servizi segreti e che dietro questa operazione ci sia il sottosegretario Fazzolari, capo della comunicazione del. Si dipinge unoinquietante, su cui serve immediata chiarezza”. Così il deputato del Movimento 5 stelle, Dario, intervenendo nell’aula della Camera. “e il suo programma – prosegue il parlamentare 5stelle – sono oggetto di una costante azione intimidatoria, uno stillicidio, in particolare da quando hanno realizzato un’inchiesta sulla famiglia. Questonon solo non offre trasparenza, ma è capace di mentire anche di fronte all’evidenza. E chiunque prova a fare chiarezza viene sottoposto a indebite pressioni.