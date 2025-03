Caro bollette, FareAmbiente annuncia referendum per taglio costi energia

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 27 mar. (askanews) – “Lunedì abbiamo consegnato in Corte di Cassazione un quesito referendario che elimina dalla bolletta dell’elettrica il 30%, perché vengono eliminati gli oneri di sistema per le, finanziamenti di cui non si capisce la natura ma che sono sicuramenteche non devono andare in bolletta, perché sulle spese delle famiglie”. LoVincenzo Pepe, presidente dell’associazione ambientalista, nel corso dell’evento al Senato “L’ambientalismo realista e la Green economy”. “Dal mese di aprile – spiega Pepe – raccoglieremo le firme per chiedere agli italiani di esprimersi su questoaffinché diminuiscano idell’elettrica. I consumatori, nel corso di tutti questi 26 anni, per oneri generali di sistema, hanno ingiustamente sborsato in bolletta l’esorbitante cifra di oltre 120 miliardi di euro.