Ilnapolista.it - Carnevale: «Nell’89-90 vincemmo 3-0 contro il Milan del secolo: ognuno fa le rivoluzioni a modo proprio»

L’ex attaccante del Napoli Andrea, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato del prossimo match degli azzurriil: «Conte sa come indirizzare il finale di campionato»Campionato 1989-90, segnò una doppiettailnel 3-0. Da dove vuole partire, dal primo gol?«Dal risultato finale: Napoli 3,0. Andate a rileggere le formazioni di quelle squadre, vedete chi c’era in campo da una parte e dall’altra. Notate come battemmo una corazzata mondiale, che aveva già conquistato la Coppa dei Campioni e lo aveva fatto da pochi mesi, che sarebbe poi stata eletta come la formazione delfece la rivoluzione a: il Napoli con Maradona e un gruppo di giocatori che non erano sicuramente di secondo piano; ilcon le idee Arrigo Sacchi».