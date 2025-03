Napolipiu.com - Carnevale: «Napoli-Milan come nel ’90. Ecco perché può succedere di nuovo»

Leggi su Napolipiu.com

: «nel ’90.puòdi»">Sono passati 36 anni, ma nella memoria di Andreaè ancora lì, vividose fosse successo ieri. Il 3-0 del 1990 al San Paolo, con doppietta sua e gol di Maradona, rimane un frammento incancellabile nella storia azzurra. Un momento che, oggi, può tornare a far sognare.«Partitequella non tornano spesso – raccontanell’intervista rilasciata ad Antonio Giordano per la Gazzetta dello Sport – ma quel giorno battemmo una corazzata. Ilera la squadra più forte del mondo, eppure li travolgemmo. Fu la spinta che ci lanciò verso lo scudetto».Oggi,vale ancora tantissimo. Un match che potrebbe decidere le sorti della stagione, in un campionato dove i margini sono sottili e tutto può cambiare in una domenica.