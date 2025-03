Internews24.com - Carnevale e lo scenario spiazzante: «Immaginate che l’Inter arrivi in finale di Champions e lo scudetto…»

di RedazioneAndreasi è espresso sulla questione scudetto: le dichiarazioni dell’ex calciatore sulIntervistato da La Gazzetta dello Sport, Andrea, che vanta un passato nell’attacco del Napoli, si è espresso sule su alcuni scenari di fine stagione:PERCENTUALI SCUDETTO – «45 per cento al, 40 al Napoli, il 15 per cento all’Atalanta che deve colmare un buco più grosso e dall’ultima di campionato rischia di uscire con il morale ammaccato. Ma a me Gasp piace, dà un gioco e una personalità alla sua squadra. In una giornata si possono accorciare le distanze e tornare tutti nel mischione. Però se il Napoli si avvicina a Inzaghi, diventa durissima per i nerazzurri».SPAREGGIO POSSIBILE – «Che sarebbe uninsolito. Ora dico una cosa un po’ campata in aria ma neanche poi tanto: il campionato finisce il 25 maggio, dunque eventualmente che si debba andare allo scontro diretto lo sapremo solo quel giorno.