Carlos Cuerpo critica i dazi auto di Trump e vede opportunità per l' Europa

"Una corsa alle misure protezionistiche avrà solo effetti e impatti negativi. Per tutti, a cominciare dal Paese che li impone". Lo ha segnalato il ministro spagnolo di Economia e Impresa,, commentando l'annuncio del presidente statunitense Donalddi imporredel 25% sulle importazioni dellefabbricate fuori dagli Stati Uniti. "Dobbiamo deplorare l'annuncio deirealizzato ieri dall'amministrazione americana", ha detto, intervenendo a Madrid un evento su i 'Fondi Europei V: verso l'nomia strategica', organizzato da elDiario. "Questa non è la soluzione per il settore, né negli Stati Uniti né nel resto del mondo", ha aggiunto. Il ministro ha evidenziato che il comparto"affronta sfide strutturali sul medio e lungo termine" e che "con misure come questa non si contribuirà a che vada avanti".