Tpi.it - Carlo Cracco replica agli attivisti di Ultima Generazione: “Non offriamo pasti sospesi, ma tanta pubblicità gratuita”

didopo i diversi blitz nel suo ristorante in Galleria Vittorio Emanuele II, a Milano. In tre occasioni, infatti, glisi sono presentati nel suo locale chiedendo allo chef di iniziare a offrire, una volta alla settimana,gratuitiindigenti e ai bisognosi. “Gridiamo contro l’assurdità di un paese dove una cena di lusso costa quanto la spesa mensile di una famiglia. E ancora, da, solo silenzio” hanno gridato i manifestanti nel loro terzo blitz.Ora, sui social, è arrivata anche la risposta dell’ex giudice di Masterchef. Il cuoco, infatti, ha scritto tra le stories del suo profilo Instagram: “Per chi viene da noi, non, ma. Quella sì”. Glidi, inoltre, avevano accusatodi aver rubato il telefono a uno dei manifestanti.