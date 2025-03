Ilfattoquotidiano.it - Carlo Cracco denunciato per furto dagli attivisti di Ultima Generazione

Al ristorante di, in Galleria Vittorio Emanuele II (Milano), un gruppo di manifestanti diha protestato ieri, mercoledì 26 marzo, ai tavoli del noto chef stellato, chiedendo di aprire le porte del ristorante per offrire pasti a chi ne ha realmente bisogno. È successo per la terza volta. Tre sono state le ragazze che, con regolare prenotazione, sono entrate nel locale e dopo aver ordinato tre bicchieri di vino, hanno iniziato la protesta salendo sul tavolo e sventolando lo striscione con su scritto “Il giusto prezzo“. Poi hanno versato il vino sul tavolo, brindando al “lusso ingiustificato” del locale, a loro dire intollerabile se confrontato con “la fame là fuori“.La reazione di– lo chef era presente nel locale – non si è fatta attendere: ha raggiunto le attiviste, strappando dalle mani di una di loro il cellulare con cui stava filmando la scena e si è rifiutato di riconsegnarlo.