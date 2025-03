Ilrestodelcarlino.it - Carlino 140, il governatore de Pascale: “La prossima settimana definiamo le delocalizzazioni”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 27 marzo 2025 – “Stiamo lavorando all’ordinanza sulle, estremamente attesa, così come quella sulle opere pubbliche. Cerchiamo di mettere insieme la risposta puntuale su alcuni elementi di cui c’è bisogno, con quello che è il programma per i prossimi anni, qualcosa che deve partire ed essere accompagnato da una impostazione complessiva diversa”. Michele dee Fabrizio Curcio vengono introdotti sul palco della serata inaugurale delle celebrazioni per i 140 anni de il Resto deldal vicedirettore, Valerio Baroncini. Il focus ovviamente è sulle alluvioni, raccontate negli ultimi due anni dai giornalisti della nostra testata direttamente in prima linea, dalla Romagna a Bologna, e subito nel Salone del Podestà cala il silenzio. Il presidente della Regione e il commissario straordinario alla ricostruzione fanno il punto sulle, sui primi passi di un percorso già avviato che passa dai rimborsi ai privati fino alle grandi opere da mettere a terra, sul futuro di un territorio fragile che chiede risposte.