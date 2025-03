Lanazione.it - Caravaggio e il Novecento: il cenacolo di Anna Banti e Roberto Longhi a Villa Bardini

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 27 marzo 2025 - Scoperte, emozioni, passioni. Alimentate da una rete quotidiana di interessi condivisi e frequentazioni con i principali artisti e intellettuali del secolo scorso. Si intitola "e il", si legge, la coppia che riscoprì Artemisia e mise in scena, trasformando le colline dell'Oltrarno in un polo attrattivo per le personalità più eminenti del mondo accademico e culturale. La mostra curata da Cristina Acidini e Claudio Paolini con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio e Fondazione di Studi di Storia dell'Artepresenta aun corpus di opere d'arte, documenti d'archivio e contributi multimediali che ricostruiscono il fitto sistema di relazioni della coppia e la loro volontà di coinvolgere i più giovani e il pubblico generalista ricorrendo anche a media allora inconsueti come il cinema.