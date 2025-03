Juventusnews24.com - Capitano Juve: Tudor svela chi indosserà la fascia in queste ultime 9 partite. Annuncio in conferenza stampa

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24chila. L’ina due giorni dal ritorno in campoNelladi presentazione da nuovo tecnico dellantus, Igorha parlato anche delladi. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore bianconero.– «Devono prendere tutti responsabilità. Tutti devono andare nella stessa direzione. Chi non gioca è meno contento ma si tratta di costruire un gruppo, una mentalità. Ilsarà Locatelli, poi di altri due o tre nomi parliamo in questi giorni. Manuel è un ragazzo giusto, per bene, ha le doti giuste per fare questo».LADI PRESENTAZIONE DI IGORLeggi suntusnews24.com