Capello dubbioso | Thiago Motta ha pagato ma ho l’impressione che Giuntoli sia arrivato a un bivio La società accetterebbe un’altra stagione deludente?

di Redazione JuventusNews24sul futuro diin bianconero: tutte le dichiarazioni sul momento della Juve e l’esonero diFabioha analizzato il momento della Juve dopo l’esonero di, soffermandosi sulla posizione del dirigente bianconero. Di seguito un estratto delle sue parole a Gazzetta.it.PAROLE – «Alla Juventus c’è una situazione più chiara, e di conseguenza sono più chiare anche le responsabilità: il dtha portato avanti un mercato da protagonista, spendendo oltre 200 milioni per rivoluzionare la squadra, ma il rendimento dei bianconeri non si è rivelato all’altezza delle aspettative (e dei soldi investiti).hacome sempre succede in queste situazioni, ma hocheadesso siaa un: lacome questa?».