Capello ci va giù pesante nei confronti di Thiago Motta: «Non ha capito cosa stava allenando». Che stoccata dell'ex tecnico!

Fabio Capello, ex allenatore, si esprime su Thiago Motta e il suo esonero dalla Juve: per Don Fabio, l'italo-brasiliano ha peccato in un aspetto. Intercettato dai microfoni di Sportitalia, Fabio Capello ha espresso un suo parere sull'esonero di Thiago Motta dalla Juve. Ecco le sue riflessioni espresse a margine dei "WEmbrace Awards", l'evento ideato e curato dall'Associazione art4sport ONLUS.

PAROLE – «Se è stata la scelta giusta cambiare? Purtroppo quando alleni la Juve, il Milan l'obiettivo minimo è la Champions. Io credo che Thiago Motta non abbia capito cosa stava allenando in quel momento, quindi ha avuto grosse difficoltà. Voleva fare una cosa diversa, ma per la cose diverse ci vuole tempo».