Caos al Palazzo di Giustizia | detenuto distrugge una porta a vetri

Milano, 27 marzo 2025 – Parapiglia questa mattina, giovedì 27 marzo, aldidi Milano, dove un’udienza per un caso del tutto ordinario ha avuto una coda piuttosto movimentata. Si sono vissuti momenti di tensione al piano terra dell’edificio di corso diVittoria, quanto undi origini straniere ha perso il controllo al termine dell’udienza in cui era imputato. Mentre venivato fuori in manette dagli agenti della polizia penitenziaria, l'uomo ha urtato con forza un pesante totem segnaletico in alluminio, facendolo cadere contro una, che si è frantumata. Tra urla e insulti, ilè stato rapidamente allontanato dagli agenti. Gli addetti alle pulizie hanno provveduto a ripulire i cocci e a rimuoverli dal pavimento, evitando che qualcuno potesse rischiare di farsi male.