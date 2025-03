Internews24.com - Cannavaro promuove Sucic: «Lui all’Inter? Ha tutto, ecco cosa vedo in lui»

di Redazioneelogia, il nuovo centrocampista croato dell’Inter: le dichiarazioni sul futuro nerazzurrosi è espresso così su, futuro centrocampista dell’Inter attualmente alla Dinamo Zagabria, club allenato dal campione del mondo ed ex nerazzurro.LE PAROLE – «Ha del potenziale, questo è sicuro. Proprio ieri ho parlato con il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta, che è molto contento dell’arrivo di Su?i?. Pero ha, ma naturalmente, quando approdi in campionato come la Premier League o la Serie A, hai bisogno di tempo per adattarti. Ha il potenziale per migliorare ancora, può giocare in Italia senza problemi»FRANCIA CROAZIA – «Voglio che la mia squadra faccia più chilometri. Ok, Petar Su?i? forse ha corso troppo nella partita della nazionale – ha detto ridendo l’ex difensore -.