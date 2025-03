Ilgiorno.it - Campsirago luogo d’arte. Al via la nuova stagione

. A trasformare il piccolo borgo di Colle Brianza abbarbicato sulle pendici del San Genesio in undell’arte, sono gli artisti diResidenza, che dal 2008 stanno ridando vita ad un antico palazzo, Palazzo Gambassi, per renderlo un laboratorio per progetti teatrali e di performing art. Maè anche il titolo di una rassegna di spettacoli, incontri e laboratori compone alla sua quarta edizione. In programma tre weekend, ognuno contraddistinto da un tema differente: il primo è quello di sabato 29 e domenica 30 marzo, dal titolo “Per un teatro dell’incolto tra natura, comunità e cultura“, con – tra il resto - il nuovo spettacolo “InNatura“ in anteprima nazionale; il 12 e 13 aprile, “Per un’ecologia queer“, che esplora il tema dell’identità di genere; infine, il 17 e 18 maggio, “Foreste in cammino“.