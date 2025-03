Secoloditalia.it - Campi Flegrei, Musumeci ha ricevuto una delegazione di Bagnoli per dialogare sulla sicurezza del territorio

Leggi su Secoloditalia.it

Il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nellohastamane a Roma unadi cittadini di, presente anche il prefetto di Napoli, Michele Di Bari. Al centro dell’incontro le iniziative di assistenza alla popolazione dei, anche alla luce delle più recenti scosse sismiche che hanno provocato ulteriori danni ad edifici privati ed accentuato lo stato di paura degli abitanti. Si è parlato dell’utilizzo della ex base Nato, del rischio di speculazione nella politica degli affitti, della necessità di rendere più snelle le procedure burocratiche per la verifica dell’agibilità degli immobili danneggiati, della necessità di assicurare i servizi essenziali agli anziani, ai disabili ed agli alunni appartenenti a famiglie costrette a sgomberare la propria casa.