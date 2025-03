Lapresse.it - Campi Flegrei, comitati a Chigi: “L’unica guerra è quella per mettere in sicurezza i territori”

Una delegazione dell’assemblea popolare di Bagnoli e deiè stata ricevuta oggi presso la presidenza del Consiglio dal ministro della protezione civile Nello Musumeci e dal prefetto di Napoli Michele Di Bari. Dario, attivista dell’assemblea, spiega che l’incontro di oggi “è fondamentale per richiedere un provvedimento ad hoc per i”. Le richieste portate avanti daimettono in evidenzache per gli abitanti è una contraddizione: “Dalla sera alla mattina vengono trovati i fondi per portare avanti le guerre, per finanziare Israele e altre realtà, ma non si trovano quelli per aiutare le popolazioni e i. A partire dai, ma non solo, come gli episodi alluvionali avuti due giorni dopo la scossa a Firenze, a Cesena e a Faenza.che bisogna condurre èperin”.