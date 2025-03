Secoloditalia.it - Campania infelix. Di nuovo in manette Franco Alfieri, l’uomo delle “fritturine” porta-voti di De Luca

Ladi De, tuttae “, finisce ancora nella bufera per l’inchiesta su appalti, crimine e politica., ex sindaco di Capaccio-Paestum ed ex presidente della provincia di Salerno con il Pd, è stato nuovamente arrestato in un blitz della Dia nell’ambito di un’indagine sui rapporti tra clan e politica. La Sezione operativa della direzione investigativa antimafia di Salerno ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari a carico di 10 indagati, chiesta dalla Sezione GIP-GUP del tribunale di Salerno su richiesta della Direzione distrettuale antimafia.Le persone arrestate sono ritenute a vario titolo responsabili responsabili dei delitti di scambio politico elettorale politico mafioso, tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso, detenzione, porto e cessione di armi da guerra e comuni da sparo e favoreggiamento personale.