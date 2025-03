Zon.it - Campagna, arrestata con cocaina e marijuana: nei guai una donna di 43 anni

Il 22 marzo, a(SA), i Carabinieri della Sezione Operativa del N.O.R.M. della Compagnia di Eboli e quelli della Stazione dihanno proceduto all’arresto di una, per “detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio”, in quanto, la stessa, secondo le ipotesi accusatorie della Polizia Giudiziaria operante, a seguito di perquisizione veniva trovata in possesso di sostanza stupefacente del tipoper un peso di 431,00 gr circa, 1 kg circa di, un bilancio di precisione, nonché 65,00 euro in contanti.Segui ZON.IT su Google News.