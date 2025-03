Ilrestodelcarlino.it - Camion si ribalta nel fosso, Bidentina chiusa per tre ore

Forlì, 27 marzo 2025 – Momenti di paura quando, questa mattina, un mezzo pesante è finito nelsulla Provinciale 4, all'altezza di Nespoli (Comune di Civitella), ma non è finita qui, infatti l'incidente ha pesato a lungo sulla regolare viabilità locale. Per rimuovere l'autoarticolato e rimetterlo in carreggiata, infatti, è stato necessario chiudere la strada dalle 15.30 per la durata di circa tre ore, tanto il tempo necessario per il completamento dell'intervento che ha richiesto l'impiego di strumentazioni ad hoc. L'operazione ha causato, quindi, disagi nella normale circolazione dei mezzi che sono stati deviati lungo percorsi alternativi.