Camion si ribalta l’incidente è spaventoso | perdite di gasolio traffico paralizzato

Questa mattina, giovedì 27 marzo, un incidente simile a quello avvenuto ieri in Alta Valmarecchia si è verificato a Canonica, lungo via Balducci. Un tir che trasportava pollame è uscito di strada e si èto, finendo nel fosso adiacente alla carreggiata.Leggi anche: Amsterdam, terrore in strada: cinque persone ferite con un coltelloIl conducente, fortunatamente illeso, è stato prontamente soccorso, e sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale. In collaborazione con il Servizio Ambiente del Comune, sono stati attivati tutti gli enti necessari per gestire l’emergenza: i Vigili del Fuoco di Rimini si sono occupati della messa in sicurezza del mezzo, mentre gli operatori di Enel hanno lavorato al ripristino della linea elettrica, abbattuta dalmento di un palo. Inoltre, il Consorzio di Bonifica della Romagna e Arpae sono intervenuti per monitorare il riversamento delnel fosso consorziale, causato dal serbatoio del mezzo danneggiato.