Camion e conducenti a società fittizie sequestro di 25 milioni

Tempo di lettura: 2 minutiBeni mobili e immobili e liquidità finanziarie per un valore di 2,5di euro sono stati sequestrati per reati di natura fiscale dalla Guardia di Finanza di Napoli ad unadi Casoria (Napoli), operante nel settore del trasporto merci su strada, e al suo rappresentante legale, un imprenditore Per la Procura di Napoli Nord che ha svolto l’indagine, il rappresentante legale dell’azienda avrebbe fornito mezzi e“cartiere”, esistenti cioè solo su carta, che lui stessa controllava tramite prestanome, e che in cambio della falsa fornitura hanno emesso fatture per operazioni dunque inesistenti. Un’attività illecita – hanno accertato i finanzieri del Gruppo di Frattamaggiore – andata avanti per anni, come emerso dalle dichiarazioni fiscali presentate dal 2018 al 2023, ritenute non veritiere in quando recanti appunto l’indicazione della fornitura, mai avvenuta, di mezzi e uomini alle