Ilnapolista.it - Calori: «da bambino ero juventino. Dopo quel gol a Perugia, Moggi mi guardò senza dire una parola»

Leggi su Ilnapolista.it

: «daerogol amiunaresterà per sempre l’uomo che fece perdere lo scudetto alla Juventus all’ultima giornata consegnandolo alla Lazio.Viene intervistato dalla Gazzetta dello Sport che scrive:Un istante per l’eternità, un gol che lo ha consegnato alla storia, al punto che Paolo Ortelli ci ha scritto sopra un libro, «1-0», Milieu Editore. Alessandroè stato e resterà per semprelo della rete in-Juve 1-0 del 14 maggio 2000. Il diluvio universale sullo stadio Curi, l’arbitro Collina che fa riprendere la partitaun’ora e passa di sospensione. La Lazio che all’Olimpico vince lo scudetto in differita, l’uragano di polemiche a seguire.però è stato ed è altro, un ex grande difensore centrale nella Serie A a cavallo del millennio e un allenatore con un robusto curriculum tra B e C.