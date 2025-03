Internews24.com - Calligaris Inter, rinnovo in vista: il piano per il portiere

di Redazione, ilverso ildi contratto con i nerazzurri? Come stanno le cose per il futuroDovrebbe arrivare settimana prossima, stando a quanto riportato da Tuttosport, la firma suldi contratto per Alessandro. Ilsi legherà all’fino al 2029 e dovrebbe far parte del progetto del prossimo anno dell’Under 23 che si iscriverà al campionato di Serie C.Già quest’anno, sottolinea il quotidiano, l’estremo difensore classe 2005 è andato più volte in panchina con la prima squadra di Simone Inzaghi nel momento in cui Yann Sommer e Raffaele Di Gennaro erano entrambi infortunati. In, che l’ha acquistato nel 2019, sono riposte grandi speranze per il futuro. All’epoca il babyaveva 14 anni, essendo nato il 7 marzo 2005 a Udine.