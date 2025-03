Game-experience.it - Call of Duty: Warzone, un trailer mostra la leggendaria Mappa in arrivo con la Stagione 03

Verdansk, laiconica che ha definito il Battle Royale diof, farà il suo grande ritorno il 3 aprile 2025, in concomitanza con il lancio della03. Ricostruita al 95% rispetto all’originale, questa versione offre miglioramenti visivi e di qualità della vita per garantire un’esperienza autentica e coinvolgente. Il ritorno di Verdansk include modalità di gioco classiche come Battle Royale con 150 giocatori, nuove opzioni come Battle Royale Casual e Ranked Play, oltre a Plunder Quads e Resurgence su Rebirth Island.Inoltre come anticipato qualche giorno fa con un, dal 3 al 15 aprile, i giocatori potranno partecipare all’evento speciale ‘Return to Verdansk’, che offrirà fino a 20 ricompense gratuite, come: armi iconiche del calibro del Kilo 141, le Kali Sticks e una skin esclusiva per l’Agente Caine.