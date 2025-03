Lanazione.it - Calenzano cerca sponsor per eventi culturali e manifestazioni

Leggi su Lanazione.it

A.A.A.siper contribuire concretamente alla realizzazione diormai diventate un appuntamento fisso e molto gettonato a. Con una delibera della giunta il Comune ha infatti approvato la volontà di demandare all’Area Servizi alla Persona del Comune la predisposizione di un avviso pubblico per il reperimento diper una serie di appuntamenti. In particolare, i contributi economici, che dovranno integrare le risorse messe a disposizione dalla stessa amministrazione comunale, saranno richiesti per una serie di: il pacchetto di "Estate" in programma nei mesi estivi in luoghi diversi del territorio comunale tra cui il giardino del Castello diAlto e piazza Vittorio Veneto ma anche "Luci d’inverno" ovvero il calendario natalizio già previsto fra dicembre e gennaio prossimi con iniziative diverse tra cui concerti, spettacoli teatrali, mercatini, laboratori e teatro per i più piccoli.