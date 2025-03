Secoloditalia.it - Calenda irride il Pd: “Non si può andare avanti con una sfiducia al mese. Da 30 anni non ne passa una…”

Leggi su Secoloditalia.it

Carlola sinistra e le sue mozioni diche ad intervalli regolari non approdano a nulla. Mercoledì stesso copione con il minsitro Nordio. Su, siamo seri.Intervistato dal Corriere della Sera, il leader di Azione spiega infatti perché il suo partito non ha appoggiato la mozione dia Nordio. “Ma perché sono trent’che nonuna mozione didell’opposizione, quindi il risultato di questa brillante operazione – dice sarcasticamente- è stato che il Parlamento ha riconfermato la fiducia a Nordio. Non possiamocon una mozione dial. Adesso sarà la volta della ministra Calderone, tutte con lo stesso esito. Mentre il mondo viene giù noi dobbiamo riportare la politica su un tracciato di serietà e concretezza senza le quali non si costruisce un’alternativa”.