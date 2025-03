Ilfattoquotidiano.it - Calenda invita al congresso Bonelli e Fratoianni ma l’email finisce nella cartella spam

Per colpa o per destino, l’invito di Carload Angeloe Nicolaper ildi Azione – dove l’ospite d’onore sarà Giorgia Meloni – non è mai arrivato, anzi, a quanto riferisce (producendo screenshot a ilfattoquotdiiano.it) il “Caro” Angelo – per citare l’intestazione di-, “l’ho trovato adesso in“, ladella posta indesiderata.La due giorni di Azione il 29 e 30 marzo si avvicina. Il segretario, che col suo partito ha raggiunto il 3,36 per cento alle ultime elezioni Europee, è soddisfatto della presenza di Meloni, relatrice sabato prossimo, e tra un’intervista e l’altra si vanta di aver scelto gli ospiti con un’idea ben chiara sull’Ucraina: oltre ai dem Pina Picierno, Lorenzo Guerini e Francesco Boccia, una quota rilevante di governo, rappresentato oltre che dalla presidente, anche dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani.