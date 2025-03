Calenda contro le mozioni di sfiducia ai ministri | Da 30 anni non ne passa una

Leggi su Open.online

Azione non ha votato laal ministro della Giustizia Carlo Nordio «perché sono trent’che nonuna mozione didell’opposizione. Quindi il risultato di questa brillante operazione è stato che il Parlamento ha riconfermato la fiducia a Nordio. Non possiamo andare avanti con una mozione dial mese, adesso sarà la volta della ministra Calderone, tutte con lo stesso esito». A dirlo è Carlo, intervistato dal Corriere della Sera. «Mentre il mondo viene giù noi dobbiamo riportare la politica su un tracciato di serietà e concretezza senza le quali non si costruisce un’alternativa», aggiunge il leader del partito.Spostarsi a destra?A chi lo accusa di volersi spostare a destra,replica: «Azione rimane dove è sempre stata, cioè al centro, e porta avanti una politica del confronto sui temi con la maggioranza così come con le altre opposizioni.