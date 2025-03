Lanotiziagiornale.it - Calderone smentita sulla laurea. Mentre si difende

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Verrebbe quasi da compatirla. Rispondendo, nell’aula della Camera, a un’interrogazione del Pd e a una del M5S sulle notizie di stampa relative al conseguimento dei titoli ditriennale e magistrale presso l’Università Link Campus, la ministra del Lavoro, Marina, sidicendo che “tutti i titoli di studio oggetto delle insinuazioni sono pienamente legittimi e conformi alla normativa vigente, come certificato anche dall’istituto universitario”.E che gli attacchi sono strumentali per colpire un esecutivo che vanta numeri record sull’occupazione. A parte che dice questo il giorno in cui l’Istat diffonde dati allarmanti sull’aumento delle persone a rischio povertà e sul numero crescente di working poor, la ministra vienedallo stesso ministero dell’Università, come riporta il Fatto quotidiano e come le rammenta il dem Arturo Scotto.