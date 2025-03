Sololaroma.it - Calciomercato Roma, Pellegrini verso l’addio? L’indiscrezione da Napoli

Rispetto all’inizio catastrofico di stagione laè riuscita a rialzarsi grazie al lavoro di Claudio Ranieri, che ha riportato la squadra a giocarsi un posto in Europa. Nonostante praticamente tutti i giocatori abbiano giovato della cura del tecnico di Testaccio, c’è anche chi ancora non è riuscito a ritrovarsi completamente. Stiamo parlando di Lorenzo, che continua a vivere un’annata molto complicata, se non per qualche improvvisa prestazione positiva come in occasione del derby.Il capitano giallorosso ha così subito diverse critiche e ciò che sembra essere in bilico è anche il suo futuro, con la possibilità di un trasferimento in estate che non sarebbe così remota. Tra le formazioni maggiormente interessate asembrerebbe esserci il, già ipotizzato nel mese di gennaio è che potrebbe star lavorando già sotto traccia.