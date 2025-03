Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, per 35 milioni può salutare anche questo titolarissimo: nessuno è incedibile se… I dettagli

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24inmomento per i bianconeri incaso: novità sulle possibili cessioniSecondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, tra i calciatori che potrebbero lasciare Torino ci sarebbeGatti in quanto, senza qualificazione alla prossima Champions League,sarebbe.Da cosa dipenderà il suo possibile addio? Sicuramente dalle offerte che potrebbero arrivare e dal parere di Tudor o di quello che sarà il nuovo allenatore bianconero. Per convincere ila far partire Gatti servirà una cifra tra i 30 e i 35di euro.Leggi suntusnews24.com