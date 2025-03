Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, da Yildiz a Vlahovic passando per Gatti e Cambiaso: i talenti bianconeri finiscono in vetrina. Cifre e scenari per giugno

di RedazionentusNews24, daper: tutti gli aggiornamenti sul futuro deiTra l’esonero di Thiago Motta e il mancato arrivo raggiungimento degli ottavi di Champions League, ladovrà fare i conti in vista delle prossime sessioni di. Loo potrebbe peggiorare in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions, obiettivo primario in questo finale di stagione.Come riportato dal Corriere dello Sport, saranno necessari dei sacrifici ed ecco che ipotrebbero finire presto nelladel. Da(che piace a top club di tutta Europa)per.Il futuro dell’attaccante serbo dipenderà molto dal nuovo allenatore e quella estiva sarebbe l’ultima sessione per cederlo a un buon prezzo.