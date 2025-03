Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: annuncio sui riscatti di Kelly e Conceicao. Per Kolo Muani e Renato Veiga invece… Il punto verso l’estate, con la rivelazione anche su Vlahovic

di RedazionentusNews24: novità importanti su. Ilin vista delAi microfoni di Radio Bianconera durante Cose di Calcio, Niccolò Ceccarini ha inquadrato la situazione relativa ai tanti prestiti per il. Di seguito riportate le sue dichiarazioni in vista del mercato estivo.PAROLE – «è quasi un obbligo e verrà riscattato comeConceiçao. Se vorranno teneresi punterà un prestito oneroso con diritto di riscatto. Subisognerà capire cosa si diranno le parti.? Vedremo da qui a fine stagione quanto e come verrà utilizzato da Tudor, ma al momento la separazione è l’opzione più probabile».Leggi suntusnews24.com