Internews24.com - Calciomercato Inter, la bomba dall’Argentina: prove di rinnovo con Correa! C’è un club favorito in caso di addio

di Redazione, ladicon! C’è unindidell’attaccantearriva una notizia che potrebbe sconvolgere totalmente quella che era la strategia iniziale delper il prossimo anno. I nerazzurri si preparano a perdere sia Arnautovic che, entrambi in scadenza di contratto a giugno. Tuttavia, stando a quanto riferito da German Garcia Grova, giornalista di TyC Sports, ilnerazzurro pare abbia aperto le trattative per un eventualedi contratto di Joaquin(che sarebbe del tutto inaspettato). Qualora, invece, si decidesse per l’a parametro zero, la priorità del Tucu sarebbe data all’Estudiantes, per un ritorno in patria.?#?? abrió conversaciones para contratar a Joaquín