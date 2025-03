.com - Calcio / Juniores Provinciale Marche 2024/2025, risultati e marcatori della 21^ giornata

Nel girone A il Trecastelli chiude la stagione al settimo posto. Il titoloanconetano se lo giocano Borghetto e Atletico Conero. Cingolana SF a un passo dalla terza posizione aritmetica nel girone C maceratese VALLESINA, 27 marzo– Siamo arrivati al momento decisivo dei gironi del Campionato. Le garescorsa, 21^ su 22, hanno scremato ulteriormente le squadre che lotteranno per la vittoria dei rispettivi raggruppamenti.Girone A – Muraglia campione, Trecastelli settimoNel girone A i giochi sono fatti, dato che il Muraglia è campionegià dalla scorsa per via dei 5 punti di vantaggio sul Fortuna Fano, 8 prima delle partite dello scorso weekend. Per quanto riguarda, invece, le nostre squadre, hanno perso sia Trecastelli che Aesse Senigallia B (che non fa classifica).