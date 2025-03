Oasport.it - Calcio femminile, le convocate dell’Italia per la Nations League: torna Salvai, assente Bonansea

L’Italia si appresta a disputare due incontri validi per ladi: venerdì 4 aprile (ore 19.00) le azzurre faranno visita alla Svezia in quel di Solna, mentre martedì 8 aprile (ore 18.00) saranno ospiti della Danimarca a Herning. La nostra Nazionale è reduce dalla vittoria contro il Galles e dalla brutta sconfitta contro la Danimarca, dunque servirà fare risultato in terra scandinava per rimanere in corsa per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta.L’Italia non può permettersi passi falsi se vuole rimanere in corsa per i primi due posti del gruppo 4, che tra l’altro consentono di rimanere nella Lega A per le qualificazioni europee al Mondiale del 2027. Il CT Andrea Soncin ha scelto 29 giocatrici per questo doppio impegno in trasferta, con alcune novità che meritano di essere sottolineate.