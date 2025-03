Sport.quotidiano.net - Calcio: dalla A alla C le sfide delle squadre toscane, umbre e dello Spezia

Leggi su Sport.quotidiano.net

Firenze, 27 marzo 2025 – Archiviata (con un po’ di amarezza) la parentesi della Nazionale azzurra, tornano a pieno regime i vari campionati dicon un altro lungo e appassionante fine settimana di. Come ogni settimana seguiremo in particolare ledei “nostri” territori: le, lee lo. SERIE A Como-Empoli (sabato 29 marzo, ore 15) Fiorentina-Atalanta (domenica 30 marzo, ore 15) SERIE B-Brescia (venerdì 28 marzo, ore 20.30) Cosenza-Pisa (sabato 29 marzo, ore 15) Carrarese-Bari (domenica 30 marzo, ore 15) SERIE C (Girone B) Perugia-Pineto (venerdì 28 marzo, ore 20.30) Pianese-Pontedera (venerdì 28 marzo, ore 20.30) Pescara-Arezzo (sabato 29 marzo, ore 15) Carpi-Gubbio (sabato 29 marzo, ore 17.30) Lucchese-Ternana (domenica 30 marzo, ore 15)