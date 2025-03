Lanazione.it - Calciatori del San Donato Tavarnelle promuovono l'adozione dei cani al Parco degli Animali

Il cane è il miglior amico dei. Alcuni giocatori del Sansi sono recati in visita aldi Firenze,le rifugio, per conoscere da vicino la struttura, il personale e vedere i cuccioli. E per sensibilizzare sul tema dell’dei, domenica in occasione della partita di col Follonica Gavorrano, l’ingresso dei giocatori sul campo del Pianigiani disarà accompagnato daideldi Firenze. È questa l’iniziativa promossa per evidenziare la necessità di aiutare sempre più strutture per gli, amplificando tale bisogno con palcoscenici sportivi. Ildi Firenze, inaugurato nel 2011, è ille rifugio ufficiale del Comune che attualmente ospita 50(con capacità per oltre 100). La struttura è gestita direttamente dal Comune con il supporto di una Cooperativa Sociale e dei volontari dell’Associazione Ata Pc.