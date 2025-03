Liberoquotidiano.it - Calci e sigaretta contro una tartaruga a Bari, Lav presenta denuncia

Unalanciata addosso a unae poi ripetuti, anche alle altre, per farle cadere in acqua in un laghetto nel parco 2 Giugno, a. Protagoniste due ragazze: una colpiva gli animali e l'altra riprendeva la scena, per poi condividere il video sui social. Le due giovani nelle scorse ore sono statete alle forze dell'ordine dalla Lega anti vivisezione (Lav) che diversi mesi fa ha aperto uno sportello nel capoluogo pugliese. Oltre al video, spiegano dall'associazione, ci sono stati anche "macabri commenti ironici".