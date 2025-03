Movieplayer.it - Calabria Movie Film Festival: nasce The Industry Club, il nuovo hub per il cinema emergente

Tra le novità tre sezioni inedite: Shorts to Future con mentoring intensivo,Showcase, vetrina dedicata agli autori e produttori calabresi e Pitch my series, opportunità dedicata agli autori di progetti seriali. Una nuova realtà all'interno delper valorizzare i nuovi talenti.The, iniziativa volta all'incontro e allo sviluppo di nuove opere di autori emergenti che favorirà l'incontro tra creativi e produttori nel cordo del, in programma a Crotone nel mese di luglio. The, dedicato ad autori e producers italiani, si propone come un format innovativo che contiene 5 giornate di formazione per supportare i talenti emergenti nel loro percorso professionale; 1 giornata di networking con oltre 15 decision makers provenienti da realtà come Rai, Fandango, Lux Vide e Kino Produzioni .