Ilgiorno.it - Busto Garolfo, autoarticolato in fiamme in via Arconate: colonna di fumo nel cielo

Leggi su Ilgiorno.it

(Milano), 27 marzo 2025 - Unha preso fuoco all’interno di una fabbrica situata in vianella tarda mattinata di giovedì 27 marzo, generando momenti di apprensione tra i lavoratori e i residenti della zona. L’incendio, sviluppatosi improvvisamente, ha richiesto l’intervento tempestivo delle squadre di soccorso per evitare che lepotessero propagarsi agli edifici circostanti e ad altri mezzi presenti nell’area industriale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno e i Vigili del Fuoco di Legnano, che hanno operato con rapidità per circoscrivere l’incendio e impedire che potesse degenerare ulteriormente. Grazie all’uso di potenti getti d’acqua e schiumogeni, i pompieri sono riusciti a domare lee a mettere in sicurezza la zona in breve tempo.