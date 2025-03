Ilgiorno.it - Business delle bici rubate. Giro di vite della Locale. Colto sul fatto un ladro

Leggi su Ilgiorno.it

"Finalmente". Dopo tante denunce cadute nel vuoto si registra una notizia positiva per i pendolari che si recano in stazione incletta parcheggiandola poi nelle aree assegnate. La Polizia, anche grazie all’ausilio dei sistemi di videosorveglianza, ha fermato nelle ultime ore un uomo che poco prima aveva rubato dueclette posteggiate all’interno delParkstazione, e una terza a pochi metri di distanza. "Finalmente. È da quattro anni che sollecitiamo gli amministratori e la polizia, segnalando sistematicamente i furti, a intervenire per risolvere il problema. Questo è un primo passo. La soluzione definitiva è chiudere i cancelli limitando l’accesso ai soli utenti identificati e registrati". È il commento dell’associazione Fiab Abbiateinche, da anni, segnala periodicamente il numeroclettee vandalizzate.